Sky Comedy 08:20 bis 10:00 Komödie Toy Boy USA 2009 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Kein Job, kein Auto, kein Zuhause: Gigolo Nicki (Ashton Kutcher) lässt sich in Los Angeles von der wohlhabenden Samantha (Anne Heche) aushalten. Doch dann verknallt ausgerechnet er sich in eine süße Kellnerin. Und beißt bei ihr auf Granit. - Freizügig-freche Tragikomödie, in der Ashton Kutcher alle Hüllen fallen lässt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ashton Kutcher (Nicki) Anne Heche (Samantha) Margarita Levieva (Heather) Sebastian Stan (Harry) Ashley Johnson (Eva) Sonia Rockwell (Christina) Sarah Buxton (Helen) Originaltitel: Spread Regie: David Mackenzie Drehbuch: Jason Dean Hall Kamera: Steven Poster Musik: John Swihart Altersempfehlung: ab 16