Discovery Channel 17:30 bis 18:15 Dokumentation Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas Schwere Last USA 2012 Stereo 16:9 Meterhohe Wellen peitschen über das Deck der "Northwestern", doch Kapitän Sig Hansen und seine Crew sind trotzdem heilfroh, dass ihnen auf der Beringsee wieder der Nordwind um die Ohren pfeift. Drei Wochen lang waren die Männer im Hafen festgesessen und konnten wegen der Massen von Packeis nicht auslaufen. Jetzt geht es endlich wieder ans Geldverdienen. Bei starkem Seegang ziehen die Krabbenfischer einen vollen Korb nach dem anderen an Bord, doch plötzlich wird der Skipper am Ruder misstrauisch: Irgendetwas stimmt nicht mit seinem Schiff. Die "Northwestern" liegt viel zu tief im Wasser. Schauspieler: Mike Rowe (Narrator) Warren Hicks (Himself - Greenhorn: Kodiak) Crosby Leveen (Himself - Deckhand: Kodiak) Nick Morrow (Himself - Deckhand: Kodiak) Andy Hillstrand (Himself - Captain: Time Bandit) Jonathan Hillstrand (Himself - Captain: Time Bandit) Josh Harris (Himself - Deckhand: Time Bandit) Originaltitel: Deadliest Catch Musik: Didier Rachou