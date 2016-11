James "Whitey" Bulger (Johnny Depp) hat in den 70er-Jahren als Gangsterboss South Boston fest im Griff. Mit seinem Bruder Bill (Benedict Cumberbatch), der zum Senator aufsteigt, und seinem Jugendfreund John Connolly (Joel Edgerton) beim FBI, pflegt er Verbindungen bis in höchste Kreise. Doch dann fliegt die Seilschaft auf und seine ehemaligen Verbündeten wenden sich gegen ihn. - Superstar Johnny Depp in seiner härtesten und besten Rolle seit Jahren: Der "Crazy Heart"-Regisseur verfilmt die Lebensgeschichte einer amerikanischen Gangsterlegend. In Google-Kalender eintragen