Bibi und Tina Folge: 14 Die geheimnisvolle Statue D 2009

Bibi und Tina reiten um die Wette zum Schloss Falkenstein. Dort ist Baron von Ochsen mit einem alten Schuldschein aufgetaucht, der ihn als rechtmäßigen Besitzer des gräflichen Gestüts ausweist. Das Papier wurde einst vom Schlossgründer Leo von Falkenstein ausgestellt. Graf Falko von Falkenstein glaubt nicht an eine Schuld seiner Ahnen und weist den Baron vom Schlossgelände. Der Baron droht wiederzukommen, um das Gestüt in Besitz zu nehmen. Alexander von Falkenstein ist fassungslos: Er will seinen Rappen Maharadscha nicht verlieren!

Originaltitel: Bibi und Tina
Regie: Gerhard Hahn
Altersempfehlung: ab 6