Junior 11:25 bis 11:50 Trickserie Flipper & Lopaka Steinfische raus? GB, AUS 1999 Stereo Eine Fischfamilie, sogenannte Steinfische, taucht in Quetzo auf. Sie sehen nicht nur sehr merkwürdig aus, um nicht zu sagen hässlich, sie sind auch nicht ganz ungefährlich. Ein Stich von einem ihrer vielen Stacheln kann kleinere Fische töten. Aber eigentlich sind die Steinfische harmlos und friedlich, nur wenn man sie reizt oder bedrängt, setzen sie ihre Waffe ein. Trotzdem gelingt es Dexter, ganz Quetzo gegen Familie Steinfisch aufzubringen - ja, er will sie auch dafür benutzen, Flipper aus dem Weg zu räumen, der ihm immer öfter seine schurkischen Pläne durchkreuzt. Aber der Schuss geht nach hinten los! Originaltitel: Flipper & Lopaka Regie: Yoram Gross Drehbuch: Ray Harding, Michael Maurer, Paul Lacy, David Witt, John Palmer, Athol Henry Musik: Guy Gross