Junior 08:25 bis 08:45 Trickserie My Little Pony - Freundschaft ist Magie Zeitreisen USA, CDN 2012 Stereo 16:9 Merken In dem magischen Land Equestria, einem Königreich, deren Einwohner farbenfrohe Ponys sind, lebt "Twilight Sparkle", ein fleißiges und etwas zurückgezogen lebendes junges Einhorn. Eines Tages erhält sie von "Princess Celestia" eine sehr wichtige Aufgabe: Sie soll nicht nur über ihren Büchern sitzen, sondern endlich Freundschaften schließen! In dem idyllischen Märchendorf Ponyville trifft Twilight Sparkle auf 5 weitere Ponys und durch lustige, ungewöhnliche Erfahrungen und aufregende, verzaubernde Abenteuer lehren sie sie was der bedeutendste Zauber von allen ist: die Magie der Freundschaft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: My Little Pony: Friendship Is Magic Altersempfehlung: ab 6