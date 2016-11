Mr. Magorium ist Besitzer eines phantastischen Spielzeuggeschäfts, das seinen Kunden jeden Wunsch erfüllt, sei er noch so ungewöhnlich. Doch da Magorium seinen Laden nun schon seit 200 Jahren führt, hat er beschlossen, dass es nun Zeit für den Ruhestand ist. Deshalb will er das Geschäft an seine Assistentin Mahony, ursprünglich eine Pianistin, übergeben. Doch diese ist von der Idee gar nicht begeistert. Als dann auch der Spielzeugladen ein eigenes Bewusstsein entwickelt und seinen Unmut über die ungeregelte Nachfolge Magoriums zeigt, wird die Situation für alle Beteiligten immer schwieriger... In Google-Kalender eintragen