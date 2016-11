Sky Atlantic HD 17:35 bis 18:05 Serien Happyish Das, was zählt USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Thom (Steve Coogan) hat die Zutaten für seinen geplanten Roman gefunden: die Bedeutung von Unterhosen, eine Kirche und ein Polizist. Er kündigt in der Agentur, bye-bye Gottfrid (Nils Lawton)! Jetzt soll individuelles Glück statt Opportunismus zählen. Gattin Lee (Kathryn Hahn) unterstützt ihn, richtet sogar ein Schreibzimmer ein. Als ihr immer wieder übel wird, beschleicht sie eine Vorahnung: Sind das vielleicht doch keine Nebenwirkungen der Psychopharmaka ...? - Gemeine Gags und bittere Wahrheiten: satirische Comedyserie um einen Werbetexter, der in der Midlife-Krise nach dem Glück sucht. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Steve Coogan (Thom Payne) Originaltitel: Happyish Regie: Gail Mancuso Drehbuch: Shalom Auslander Altersempfehlung: ab 12