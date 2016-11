Sky Atlantic HD 14:00 bis 15:00 Serien Six Feet Under - Gestorben wird immer Die Provokation USA 2004 Stereo 16:9 HDTV Merken David (Michael C. Hall) findet nach dem Überfall auf ihn nur schwer ins Alltagsleben zurück. Seine Schwester Claire (Lauren Ambrose) versucht, ihm beizustehen, doch David verweigert jede Hilfe. Ein Kinotrailer bringt die Erinnerungen an jene schreckliche Nacht zurück und David ist gezwungen, sich mit seinen Ängsten auseinander zu setzen. - Schwarzhumoriger Serienhit um eine ungewöhnliche Bestatterfamilie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Krause (Nate Fisher) Michael C. Hall (David Fisher) Frances Conroy (Ruth Fisher) Lauren Ambrose (Claire Fisher) Freddy Rodríguez (Federico 'Rico' Diaz) Mathew St. Patrick (Keith Charles) James Cromwell (George Sibley) Originaltitel: Six Feet Under Regie: Peter Webber Drehbuch: Alan Ball, Bruce Eric Kaplan Musik: Richard Marvin Altersempfehlung: ab 12