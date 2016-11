Sky Atlantic HD 11:00 bis 12:00 Serien Vinyl Flotter Vierer USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Richie (Bobby Cannavale) und Devon (Olivia Wilde) treffen sich zu einem Dinner mit Richies Star-Klienten Hannibal (Daniel J. Watts) und Cece (Susan Heyward). Doch der Abend läuft aus dem Ruder. Kip (James Jagger) steht vor einem Dilemma: Entweder er feuert ein Mitglied seiner Band, oder die "Nasty Bits" müssen auf einen Gig mit den "New York Dolls" verzichten. - Rock-'n'-Roll-Serie um einen Selfmademan zwischen Koks und Plattendeals: Mick Jagger und Martin Scorsese schufen eine energiegeladene Hommage an die Musik der 70er. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bobby Cannavale (Richie Finestra) Olivia Wilde (Devon Finestra) Ray Romano (Zak Yankovich) Juno Temple (Jamie Vine) Ato Essandoh (Lester Grimes) Max Casella (Julius "Julie" Silver) J. C. MacKenzie (Skip Fontaine) Originaltitel: Vinyl Regie: Peter Sollett Drehbuch: Terence Winter, Mick Jagger, Terence Winter, Mick Jagger, Martin Scorsese , Rich Cohen, Adam Rapp Altersempfehlung: ab 12