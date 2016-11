Classica 03:10 bis 06:00 Oper Prokofjew, Die Verlobung im Kloster RUS 1998 Stereo 16:9 Merken Aus dem Mariinsky-Theater St. Petersburg: "Die Verlobung im Kloster" von Sergej Prokofjew (1891-1953). Musikalische Leitung: Valery Gergiev - Inszenierung: Vladislav Pazi. Mit Nikolai Gassiew (Don Jerome), Alexander Gergalow (Don Ferdinand), Anna Netrebko (Luisa), Larissa Diadkowa (Duenna), Jewgeni Akimow (Don Antonio), Marianna Tarassowa (Clara), Sergej Aleksaschkin (Mendoza). Der reiche, alte Fischhändler Mendoza will mit Don Jerome ein gutes Geschäft abschließen und dessen hübsche Tochter Luisa heiraten. Luisa liebt aber den mittellosen Don Antonio, ihr Bruder Ferdinand die schöne Clara... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Nikolai Gassiew (Don Jerome) Alexander Gergalow (Don Ferdinand) Anna Netrebko (Luisa) Larissa Diadkowa (Duenna) Jewgeni Akimow (Don Antonio) Marianna Tarassowa (Clara) Sergej Aleksaschkin (Mendoza) Originaltitel: Betrothal in a Monastery (The Duenna) Regie: Aarno Cronvall Drehbuch: Richard B. Sheridan, Mira Mendelson-Prokofieva, Sergej Prokofjew Musik: Sergej Prokofjew