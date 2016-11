Classica 02:20 bis 03:10 Musik Sibelius, Sinfonie Nr. 1 e-Moll op. 39 D 1990 Stereo 16:9 Merken Wiener Philharmoniker, Leonard Bernstein. Aus dem Großen Musikvereinssaal Wien. Jean Sibelius (1865-1957) ist der bedeutendste Symphoniker Finnlands. Beeinflußt von der deutschen und russischen Romantik, der finnischen Mythologie und den Strömungen national geprägter europäischer Musik, schrieb er zahlreiche Orchesterwerke, darunter sieben Sinfonien. Ihre großzügige Anlage erinnert an die Weite der finnischen Landschaft. Die Erste Sinfonie, 1899 in Helsinki uraufgeführt, zeigt noch romantische Einflüsse, weist aber auch voraus auf Sibelius' persönlichen Stil. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Sibelius, Sinfonie Nr. 1 e-Moll op. 39 Kamera: Klaus König Musik: Jean Sibelius