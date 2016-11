Classica 22:25 bis 00:05 Musik Europakonzert aus Prag Ralph Vaughan Williams: Fantasia on a Theme by Thomas Tallis / Antonín Dvorák: Biblische Lieder op. 99 / Ludwig van Beethoven: Sinfonie Nr. 6 F-Dur op. 68 "Pastorale" D 2013 Stereo 16:9 Merken Ralph Vaughan Williams: Fantasia on a Theme by Thomas Tallis - Antonín Dvorák: Biblische Lieder op. 99 - Ludwig van Beethoven: Sinfonie Nr. 6 F-Dur op. 68 "Pastorale". Magdalena Kozená (Mezzosopran), Berliner Philharmoniker; Leitung: Simon Rattle. Die Europakonzerte der Berliner Philharmoniker sind ein Beitrag des renommierten Orchesters zur europäischen Vereinigung. Sie finden jedes Jahr am 1. Mai (der Wiederkehr des Gründungstages des Orchesters 1882) in einem anderen europäischen Ort statt, 2013 im Spanischen Saal der Prager Burg. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Magdalena Kozená (Mezzosopran) Originaltitel: Europakonzert aus Prag Drehbuch: Magdalena Ko?ená Musik: Ralph Vaughan Williams, Antonín Dvorák, Ludwig van Beethoven

