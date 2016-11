Classica 20:15 bis 22:25 Oper Strauss, Ariadne auf Naxos D, A 1978 Stereo 16:9 Merken "Ariadne auf Naxos" von Richard Strauss (1864-1949); Musikalische Leitung: Karl Böhm - Inszenierung: Filippo Sanjust. In den Hauptpartien Gundula Janowitz (Primadonna/Ariadne), Edita Gruberova (Zerbinetta), Walter Berry (Ein Musiklehrer), Trudeliese Schmidt (Der Komponist), René Kollo (Der Tenor/Bacchus), Erich Kunz (Der Haushofmeister) und Heinz Zednik (Tanzmeister/Brighella). "Ein Freudentempel für alle, die Strauss in wahrer Vollendung hören wollen" (Die Presse). "Eine Meisterleistung, die am Schluß auch lautstark gefeiert wurde" (Kurier). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gundula Janowitz (Ariadne) René Kollo (Bacchus) Trudeliese Schmidt (Komponist) Edita Gruberová (Zerbinetta) Heinz Zednik (Tanzmeister) Erich Kunz (Haushofmeister) Peter Weber (Offizier) Originaltitel: Strauss, Ariadne auf Naxos Regie: John Vernon Drehbuch: Hugo von Hofmannsthal Kamera: Wolfgang Treu Musik: Richard Strauss