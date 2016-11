Heimatkanal 02:35 bis 04:05 Musikfilm Gruß und Kuss aus der Wachau A 1950 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Um endlich attraktive Männer im heiratsfähigen Alter kennen zu lernen, fädeln die entzückenden Tabakfabrik-Arbeiterinnen Anni, Resi und Franzi einen raffinierten Kuppelplan ein. Sie verstecken anonyme Einladungen zu einem Tanzfest in Zigarrenschachteln. Was sie damit bewirken, übertrifft ihre kühnsten Träume. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Waltraut Haas (Anni) Marianne Schönauer (Franzi) Nina Sandt (Resi) Rolf Wanka (Ulrich Kürenberg) Louis Soldan (Uli Kürenberg) Maria Eis (Amalaswintha Kürenberg) Joseph Egger (Adalbert Kürenberg) Originaltitel: Gruß und Kuß aus der Wachau Regie: Fritz Schulz Drehbuch: Kurt Breuer, Karl Farkas, Hugo Wiener Kamera: Hans Schneeberger Musik: Jára Benes, Hugo Kurt, Willy Schmidt-Gentner Altersempfehlung: ab 12