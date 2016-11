Heimatkanal 20:15 bis 21:00 Abenteuerserie Die Bergretter Folge: 28 Gefangen im Dunkel (1) D 2013 Stereo 16:9 Merken Ein gefährlicher Rettungseinsatz bringt Andreas Marthaler mit der attraktiven Naturschützerin Jana zusammen. Während sich die beiden heftig ineinander verlieben, wird Andreas in einen dramatischen Familienkonflikt gezogen, in dem sich Jana und ihr Vater gegenüberstehen. Jana versucht ein brütendes, vom Aussterben bedrohtes Steinadlerpaar ausgerechnet in dem Gebiet zu schützen, in dem ihr Vater, der Bau-Mogul Dietrich Huber, ein neues Wintersportresort hochziehen will. Beim Versuch herauszufinden, welche Rolle Janas Bruder Tom in der Geschichte spielt, werden Toni, Franz Marthaler und Tom in einem alten, verlassenen Bergwerk verschüttet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Martin Gruber (Andreas Marthaler) Markus Brandl (Tobias Herbrechter) Paula Paul (Bea Kleinert) Martin Klempnow (Toni Stössl) Robert Lohr (Michael Dörfler) Stefanie von Poser (Emilie Hofer) Heinz Marecek (Franz Marthaler) Originaltitel: Die Bergretter Regie: Dirk Pientka Drehbuch: Timo Berndt Kamera: Andreas Tams, Alex Traumann Musik: Tim Stanzel