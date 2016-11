Heimatkanal 13:50 bis 15:15 Komödie Unser Pauker ist der Beste D 1958 Nach einer Originalstory von Paul H. Rameau Stereo 20 40 60 80 100 Merken In Kenia nimmt ein Schlagersänger an einer Safari teil, reitet auf einem dressierten Nashorn, entgeht eben noch der Heirat mit einer Häuptlingstochter und übergibt ein Gaunerpaar der Polizei; in die Heimat zurückgekehrt wird er vom Fernsehen verpflichtet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Alexander (Peter von Münchhausen) Gunther Philipp (Bill) Anita Gutwell (Renate) Johanna König (Karla Mai) Roland Kaiser (Karlchen Mai) Ursula Herking (Schuldirektorin) Erich Fiedler (Fernsehmoderator) Originaltitel: Münchhausen in Afrika Regie: Werner Jacobs Drehbuch: Henry Ossdrich Kamera: Tony Braun, Karl Löb Musik: Heinz Gietz Altersempfehlung: ab 12