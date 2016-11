Sky Krimi 17:40 bis 18:30 Actionserie Notruf Hafenkante Folge: 149 Der Katzenkiller von Wandsbek D 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Melanie und Mattes werden zu einem Einsatz gerufen. Der Hauskater der Familie Bäumler wurde in letzter Sekunde von Tochter Florentine aus einem Müllcontainer gerettet und konnte damit gerade noch dem Tod in der Müllpresse entgehen. Er wäre jedoch nicht das erste Opfer gewesen. Schon seit Wochen wütet ein mysteriöser Katzenkiller in der Nachbarschaft, deshalb ist der Druck auf die Polizisten besonders hoch. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sanna Englund (Melanie Hansen) Matthias Schloo (Mattes Seeler) Rhea Harder (Franzi Jung) Bruno F. Apitz (Hans Moor) Peer Jäger (Martin Berger) Harald Maack (Wolle) Gerit Kling (Dr. Jasmin Jonas) Originaltitel: Notruf Hafenkante Regie: Thomas Jauch Drehbuch: Klaus Arriens, Thomas Wilke Kamera: Nicolai Kätsch Musik: Michael Soltau Altersempfehlung: ab 6