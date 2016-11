Sky Krimi 11:40 bis 12:35 Actionserie HeliCops - Einsatz über Berlin Blutige Geschäfte D 2000 Stereo Merken Während Dr. Koch im Krankenhaus auf seine Nierentransplantation vorbereitet wird, sind Charly und Rubelli bereits unterwegs, um mit ihrem Hubschrauber das kostbare Spenderorgan für ihren obersten Chef anzuliefern. Doch die Niere erreicht den OP nicht: Ein Unbekannter hat sich der Kühlbox bemächtigt und aus dem Staub gemacht! Den HeliCops ist bald klar, wer dahintersteckt: Der Tierarzt und ehemalige Chirurg Dr. Tollmann behandelt in seiner Praxis nicht nur Vierbeiner, sondern versorgt zahlungskräftige Patienten mit heißbegehrten Organen, die sein Handlanger Berger heranschafft. Die Polizisten stellen dem Verbrecher eine Falle: Teamchef Dahlberg wendet sich als angeblich steinreicher Patient an Tollmann, gleichzeitig verkündet die Organspende-Datenbank einen neuen Transport. Zunächst scheint alles wie am Schnürchen zu klappen - doch der mißtrauische Berger hat Lunte gerochen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christoph M. Ohrt (Charly Schumann) Christoph Grunert (Thorwald Fuchs) Doreen Jacobi (Stephan Rubelli) Matthias Matz (Hagen Dahlberg) Peter Simonischek (Dr. Tollmann) Brigitte Karner (Berger) Dietrich Hollinderbäumer (Polizeichef Dr. Koch) Originaltitel: HeliCops - Einsatz über Berlin Regie: Gabriele Heberling Drehbuch: Volker Führer Kamera: Frank Grunert Musik: Curt Cress, Chris Weller Altersempfehlung: ab 12