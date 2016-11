Sky Krimi 07:55 bis 09:00 Krimiserie Kommissarin Lund Folge: 7 DK 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken Kommissar Jan Meyer ist überrascht, als Sarah Lund zurückkehrt, um weiter am Fall Nanna Birk Larsen zu arbeiten. Troels Hartmann, Kandidat für das Amt des Oberbürgermeisters, sitzt derweil zwischen allen Stühlen und wird von seinem Konkurrenten der Mitwisserschaft an dem Mord bezichtigt. Unterdessen benennt die Presse den Lehrer Rama als Täter. Der Verdacht erhärtet sich, als Rama sich in den Verhören zusehends in Widersprüche verstrickt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sofie Gråbøl (Sarah Lund) Lars Ditmann Mikkelsen (Troels Hartmann) Bjarne Henriksen (Theis Birk Larsen) Ann Eleonora Jørgensen (Pernille Birk Larsen) Michael Moritzen (Morten Weber) Søren Malling (Jan Meyer) Nikolaj Kopernikus (Vagn) Originaltitel: Forbrydelsen Regie: Kristoffer Nyholm Drehbuch: Per Daumiller, Torleif Hoppe, Søren Sveistrup Kamera: Magnus Jønck Musik: Frans Bak Altersempfehlung: ab 12