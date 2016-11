Sky Action 01:55 bis 03:35 Horrorfilm You're Next USA, GB 2011 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Familientreffen im Landhaus der Davisons: Zum Hochzeitstag der Eltern sind Schriftsteller Crispian (AJ Bowen), seine drei Brüder und deren Anhang vereint. Doch dann überfallen maskierte Killer das Haus und beginnen, die Familie mit Armbrust, Axt und Machete zu dezimieren. Crispians Verlobte Erin (Sharni Vinson) hat allerdings nicht vor, sich einfach abschlachten zu lassen. Sie zettelt einen gnadenlosen Kampf gegen die Eindringlinge an. - Drastischer Terrorthriller mit "Step Up 3D"-Beauty Sharni Vinson in einem ultrabrutalen Survivalfight. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sharni Vinson (Erin) Nicholas Tucci (Felix) Wendy Glenn (Zee) AJ Bowen (Crispian) Joe Swanberg (Drake) Sarah Myers (Kelly) Amy Seimetz (Aimee) Originaltitel: You're Next Regie: Adam Wingard Drehbuch: Simon Barrett Kamera: Andrew Droz Palermo Musik: Mads Heldtberg, Jasper Justice Lee, Kyle McKinnon Altersempfehlung: ab 18