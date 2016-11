Sky Action 19:20 bis 20:55 Thriller Die Eindringlinge CDN 2015 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Studentin Rose (Miranda Cosgrove) und ihr Vater Jerry (Donal Logue) ziehen in ein unheimliches, altes Vorstadthaus. Die Vormieter haben das Anwesen Hals über Kopf verlassen, sogar ohne die Möbel mitzunehmen. Roses vage Ahnung, dass dabei nicht alles mit rechten Dingen zuging, wird Gewissheit, als sie im Haus schaurige Stimmen vernimmt. Ihr Vater tut das als Hirngespinste ab. Aber Rose will dem Geheimnis auf den Grund gehen, in das auch Nachbarsjunge Henry (Austin Butler) verwickelt zu sein scheint. - Effektiver Spukhaus-Horror, der klassischen Oldschool-Grusel virtuos auf die Spitze treibt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Miranda Cosgrove (Rose Halshford) Donal Logue (Jerry Halshford) Austin Butler (Noah Henry) Tom Sizemore (Howard Markby) Jenessa Grant (Leila Markby) Michael Luckett (Marcus Garrison) Mackenzie Ball (Charlie) Originaltitel: The Intruders Regie: Adam Massey Drehbuch: Jason Juravic Kamera: Brendan Steacy Musik: Joseph Murray, Lodewijk Vos Altersempfehlung: ab 16