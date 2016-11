Sky Action 07:20 bis 09:30 Actionfilm In the Line Of Fire - Die zweite Chance USA 1993 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Secret-Service-Agent Frank Horrigan (Clint Eastwood) kann seit 30 Jahren nicht verwinden, dass er den Anschlag auf US-Präsident Kennedy nicht verhindern konnte. Als Attentäter Mitch (John Malkovich) einen Anschlag auf den amtierenden Präsidenten ankündigt, holt Frank prompt die Vergangenheit ein. Zwischen ihm und dem Killer entspinnt sich ein perfides Katz-und-Maus-Spiel. - Starregisseur Wolfgang Petersen schickt Clint Eastwood als abgehalfterten Bodyguard in eine mörderisch spannende Killerhatz. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Clint Eastwood (Frank Horrigan) John Malkovich (Mitch Leary) Rene Russo (Lilly Raines) Dylan McDermott (Al D'Andrea) Gary Cole (Bill Watts) Fred Dalton Thompson (Harry Sargent) John Mahoney (Sam Campagna) Originaltitel: In the Line of Fire Regie: Wolfgang Petersen Drehbuch: Jeff Maguire Kamera: John Bailey Musik: Ennio Morricone Altersempfehlung: ab 16