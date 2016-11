AXN 22:00 bis 23:40 Actionfilm The Foreigner II: Black Dawn USA 2005 20 40 60 80 100 Merken Ex-CIA-Agent Jonathan Cold ist zurück und muss diesmal undercover eine Gruppe Terroristen davon abhalten, in L.A. eine Bombe zu zünden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Steven Seagal (Jonathan Cold) Tamara Davies (Agent Amanda Stuart) Timothy Carhart (Greer) John Pyper-Ferguson (James Donovan) Julian Stone (Michael Donovan) Nicholas Davidoff (Nicholi) Roman Varshavsky (Fedor) Originaltitel: Black Dawn Regie: Alexander Gruszynski Drehbuch: Martin Wheeler Kamera: Bruce McCleery Musik: David Wurst, Eric Wurst Altersempfehlung: ab 18