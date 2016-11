AXN 20:15 bis 22:00 Thriller Out of Time - Sein Gegner ist die Zeit USA 2003 20 40 60 80 100 Merken Als die Geliebte von Florida-Polizeichef Whitlock schwer erkrankt, ermöglicht er ihr eine teure Behandlung, indem er ihr von der Polizei sichergestelltes Drogengeld gibt. Kurz darauf kommt die Patientin mit ihrem Mann bei einem Hausbrand um. Für Whitlock beginnt ein Wettlauf mit der Zeit, denn seine Ex-Frau ermittelt in dem Mordfall und das FBI ist hinter dem Drogengeld her. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Denzel Washington (Matt Lee Whitlock) Eva Mendes (Alex Diaz Whitlock) Sanaa Lathan (Ann Merai Harrison) Dean Cain (Chris Harrison) John Billingsley (Chae) Robert Baker (Tony Dalton) Alex Carter (Cabot) Originaltitel: Out of Time Regie: Carl Franklin Drehbuch: David Collard Kamera: Theo van de Sande Musik: Graeme Revell Altersempfehlung: ab 12