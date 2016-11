AXN 10:55 bis 11:45 Krimiserie Rush Am Limit AUS 2009 16:9 Merken Stellas Zukunft innerhalb des Teams steht auf dem Spiel, als sie in ein illegales Autorennen hineingezogen wird. Dom entschärft eine heikle Situation in einem Stripclub, wo ein aufgebrachter Vater velangt, seine Tochter zu sehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rodger Corser (Lawson Blake) Callan Mulvey (Brendan 'Josh' Joshua) Josef Ber (Dominic Wales) Nicole Da Silva (Stella Dagostino) Ashley Zukerman (Michael Sandrelli) Samuel Johnson (Leon Broznic) Catherine McClements (Kerry Vincent) Originaltitel: Rush Regie: Grant Brown Altersempfehlung: ab 16