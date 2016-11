AXN 08:30 bis 09:25 Krimiserie Hustle - Unehrlich währt am längsten Familienehre GB 2007 16:9 Merken Als Shiro, der Sohn eines vom Team reingelegten japanischen Geschäftsmannes Eddie als Geisel nimmt und auf Rache sinnt, gibt es für Danny & Co nur einen Weg zur Befreiung: russisches Roulette mit einem tödlichen Sushi. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Glenister (Ash Morgan) Jaime Murray (Stacie Monroe) Marc Warren (Danny Blue) Ashley Walters (und andere) Robert Vaughn (Albert Stroller) Karen Asemper (Bureau de Change Assistant) Rob Jarvis (Eddie) Originaltitel: Hustle Regie: Stefan Schwartz Drehbuch: Nick Fisher Kamera: Balazs Bolygo Altersempfehlung: ab 16