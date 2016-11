History 02:05 bis 02:55 Dokumentation Geheimakte Amerika Die Goldverschwörung USA 2014 Stereo 16:9 Merken Gold ist eines der wertvollsten Metalle der Welt. Es ist so selten, dass manche Menschen bereit sind, nahezu alles zu tun, um es in ihren Besitz zu bringen. Der ehemalige US-Arbeitsminister Robert Reich erklärt den Goldstandard und den Rohstoffmarkt. Der Ökonom Peter Schiff beschreibt, wie Gold Kreditkarten ersetzen könnte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Henry Anderson (Himself) Mike Maloney (Himself) James Rickards (Himself) Michael Rivero (Himself) Peter Schiff (Himself) Jonathan Adams (Narrator) Matthew Hart (Himself) Originaltitel: America's Book of Secrets Drehbuch: Kaylan Eggert, Kevin Burns Musik: Filip Mitrovic Altersempfehlung: ab 12