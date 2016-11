History 23:30 bis 00:00 Dokusoap Die Werkstatt-Helden Mitarbeiter des Jahres USA 2014 Stereo 16:9 Merken "Count's Kustoms" hatte das bisher erfolgreichste Jahr in der Firmengeschichte und Danny will den Mitarbeiter, der am meisten für den Laden getan hat, mit einem Auto belohnen. Das Problem ist nur, dass Danny sich nicht entscheiden kann, wer das ist. Er muss also kreativ werden, um den Sieger zu bestimmen und zudem ein Auto als perfekten Preis aussuchen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ryan Evans (Himself - Fabricator) Danny Koker (Himself) Originaltitel: Counting Cars Altersempfehlung: ab 12