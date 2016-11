History 20:15 bis 21:05 Dokusoap American Pickers - Die Trödelsammler Für große Jungs USA 2014 Stereo 16:9 Merken In einer Garage in Kalifornien ist Mike total begeistert von einem alten Boot und verliebt sich dann in ein deutsches Mikro-Auto, das einiges wert sein könnte. Dann besuchen die Jungs einen Radiator-Laden, wo sie das riesige Lager des verstorbenen Besitzers durchkämmen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Danielle Colby-Cushman (Herself) Frank Fritz (Himself) Alex Trepenier (Himself) Bob Trepenier (Himself) Mike Wolfe (Himself) Originaltitel: American Pickers Musik: Randy Dzielak, Frank Meyer Altersempfehlung: ab 12