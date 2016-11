History 10:55 bis 11:45 Dokumentation Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene Gut und Böse USA 2014 Stereo 16:9 Merken Gut und Böse, Licht und Dunkel, Gott und Satan. In fast jeder Kultur gibt es Geschichten von gegensätzlichen, die übernatürlich oder nicht von dieser Welt sind. Im Laufe der Zeit gab es oft Menschen, denen unterstellt wurde, mit dunklen Mächten in Kontakt zu sein. So glaubte der Mönch Rasputin ein Medium zu einem jenseitigen Reich zu sein und der Okkultist Aleister Crowley behauptete, durch dunkle Magie ein nichtmenschliches Wesen heraufbeschworen zu haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ancient Aliens