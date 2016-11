History 08:30 bis 09:20 Dokumentation Down East Dickering - Die Anzeigenjäger Heiße Kufen USA 2014 Stereo 16:9 Merken Yummy und Mitchell handeln einen Deal mit wertvollen Motorrädern aus, während Tony und Codfish um einen alten Pferdeschlitten feilschen. Unterdessen lässt sich Clint auf einen Tauschhandel ein, bei dem er ein Treppengeländer für einen Freund bauen soll. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Down East Dickering Altersempfehlung: ab 12