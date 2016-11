Disney XD 22:15 bis 22:35 Trickserie Sie nannten ihn Wander Trübsal / Versteckspiel USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken (a) Lord Hater ist schrecklich deprimiert. Commander Peeper will ihm helfen und versucht darum alles Mögliche, um ihn wieder fürs Fiessein zu begeistern. (b) Lord Hater und Brad Starlight stellen fest, dass sie in Wander einen gemeinsamen Feind haben. Darum beschließen sie von nun an zusammenzuarbeiten, um ihn zu besiegen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wander Over Yonder

