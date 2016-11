TNT-Serie 22:50 bis 23:50 Fantasyserie Game of Thrones Die Schlacht der Bastarde USA, GB 2016 16:9 Merken In Meereen muss Daenerys mit Tyrion eine Kapitulation aushandeln, da die Stadt von Kriegsschiffen aus beschossen wird. Doch Daenerys hat einen Plan und will sich nicht so leicht geschlagen geben. Auch im Norden steht eine große Schlacht bevor: Jon will gemeinsam mit den Wildlingen und den wenigen anderen Häusern, die er auf seine Seite ziehen konnte, gegen Ramsay und dessen Streitmacht antreten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Dinklage (Tyrion Lannister) Desmond Edwards (Umber Soldier) Originaltitel: Game of Thrones Regie: Miguel Sapochnik Drehbuch: George R.R. Martin, David Benioff, D.B. Weiss Musik: Ramin Djawadi Altersempfehlung: ab 16

