TNT-Serie 14:05 bis 14:50 Krimiserie Rizzoli & Isles Phoenix aus der Asche USA 2014 16:9 Merken Jane fällt zu Hause die Decke auf den Kopf und sie möchte unbedingt wieder arbeiten, aber ihr Arzt hat ihr strikte Ruhe verordnet. Doch sie kann es nicht lassen und klaut ein paar Akten von Korsaks neuem Fall. Dieser wurde von seinem alten Bekannten Rick Sullivan um Hilfe gebeten. Rick sitzt für den Mord an seiner Frau und Tochter im Gefängnis. Doch der Fall liegt schon 15 Jahre zurück und die Beweise sind sehr belastend. Maura schafft es dennoch, einen Hinweis zu finden, der Rick entlasten könnte. Bei der Analyse der Brandursache zogen die damaligen Ermittler falsche Schlüsse, denn das Aceton, welches auch in Ricks Kleidung nachgewiesen wurde, war nicht der verwendete Brandbeschleuniger. Und auch Jane findet einen neuen Anhaltspunkt, der sie zum wahren Täter führen könnte. Gelingt es dem Team, Rick vor dem Tod zu bewahren? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angie Harmon (Detective Jane Rizzoli) Sasha Alexander (Dr. Maura Isles) Jordan Bridges (Frankie Rizzoli Jr.) Bruce McGill (Detective Vince Korsak) Lorraine Bracco (Angela Rizzoli) Idara Victor (Nina Holiday) Michael McGrady (Rick Sullivan) Originaltitel: Rizzoli & Isles Regie: Mark Haber Drehbuch: Russell J. Grant, Alicia Kirk Kamera: Frank Perl Musik: James S. Levine Altersempfehlung: ab 12