TNT-Serie 08:25 bis 09:15 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Blinde Eifersucht USA 1990 Merken Der attraktive Wayne Bennett, Chef des neuen Fitness-Clubs, lässt in Cabot Cove die Frauenherzen höher schlagen. Eine seiner Verehrerinnen ist die Immobilienmaklerin Eve Simpson, die sich gleichzeitig auch für den Betrüger Fred Keppard interessiert. Gerade als Eve beschließt, diesem bei der Finanzierung eines Geschäfts zu helfen, wird er erschossen in ihrem Schlafzimmer aufgefunden. Jessica und Sheriff Metzger stellen Nachforschungen an ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Ron Masak (Sheriff Mort Metzger) Julie Adams (Eve Simpson) Jason Beghe (Wayne Bennett) Hugh O'Brian (Fred Keppard) Joe Dorsey (Ben Devlin) Alix Elias (Mrs. Hardin) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Anthony Pullen Shaw Drehbuch: Donald Ross Kamera: John Elsenbach Musik: David Bell Altersempfehlung: ab 12