Spiegel TV Wissen 02:30 bis 03:15 Dokumentation Einfuhr verboten GB 2015 Merken Heute bekommen es die irischen Zollbeamten wie so oft mit Zigarettenschmugglern zu tun, von denen eine Frau absolut nicht einsichtig zu sein scheint. In Monaghan überwacht ein Team unter der Leitung von John Heffernan eine Lagerhalle, an der illegale Zigaretten abgeholt werden sollen, um den Täter auf frischer Tat zu ertappen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Stop, Search, Seize