Spiegel TV Wissen 11:20 bis 12:15 Dokumentation Wieviel Chicken steckt im Nugget? F 2014 Merken Der Mensch liebt Hühnerfleisch. Am beliebtesten sind jedoch Chicken Nuggets, die durch gewisse Fast-Food-Restaurants Berühmheit erlangten. Hühnerfleisch ist gesünder, billiger als Rindfleisch und magerer als Schweinefleisch und trotz zahlreicher Skandale gefragter denn je. Doch was macht es so beliebt? Was wissen wir über die Herstellung? Und was steckt v.a. in den beliebten Chicken Nuggets?