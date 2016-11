TNT Comedy 23:35 bis 23:50 Trickserie The Brak Show Der Wettkampf USA 2001 Merken Braks Vater, ein früherer Starr-Experte, wird von Brak, Zorak und einem mysteriösen Gast zum Wettstarren herausgefordert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Brak Show Drehbuch: Jim Fortier, Jim Fortier, Andy Merrill, Andy Merrill, Pete Smith, Pete Smith, Chris Ward Altersempfehlung: ab 12