TNT Comedy 22:10 bis 22:35 Comedyserie Two and a Half Men Alan Cousteau USA 2009 16:9 Merken Chelsea freundet sich mit Charlies Mutter Evelyn an. Doch dieser hat kein bisschen Verständnis für Chelseas Sympathie und versucht mit allen Mitteln, einen Keil zwischen die beiden Frauen zu treiben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Marin Hinkle (Judith Harper) Melanie Lynskey (Rose) Jennifer Taylor (Chelsea) Meagen Fay (Martha) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Lee Aronsohn, Susan Beavers, Eddie Gorodetsky Kamera: Steven V. Silver Musik: Grant Geissman

