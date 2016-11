TNT Comedy 20:40 bis 21:05 Comedyserie King of Queens Der misshandelte Mann USA 2004 16:9 Merken Damit er abnimmt, schickt Carrie Doug in eine Selbsthilfegruppe für Übergewichtige. Doch als Doug eine Eheberatungsgruppe entdeckt, die Kuchen und Chips verteilt, ist es schnell aus mit der Diät. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Victor Williams (Deacon John Palmer) Nicole Sullivan (Holly Shumpert) Tim Bagley (Neil) Charlie Capen (IPS Delivery Guy) Originaltitel: The King of Queens Regie: Rob Schiller Drehbuch: Ilana Wernick Kamera: Wayne Kennan Musik: Kurt Farquhar Altersempfehlung: ab 12