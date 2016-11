TNT Comedy 14:40 bis 15:05 Comedyserie Man Seeking Woman Trank USA 2015 16:9 Merken Obwohl Josh noch nicht bereit für eine neue Beziehung ist, macht seine Familie ihm Druck, dass er endlich heiraten soll. Nachdem seine Schwester ihn schließlich auf ein Date mit ihrer Freundin Maude geschickt hat, will die ganze Sippschaft wissen, ob es zwischen Josh und ihr gefunkt hat. Als Maude auch noch allzu großes Interesse an Josh zeigt, versucht er alles, um ihr aus dem Weg zu gehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jay Baruchel (Josh Greenberg) Eric Andre (Mike) Britt Lower (Liz Greenberg) Maya Erskine (Maggie) Maria Thayer (Maude) Robin Duke (Patti) Mark McKinney (Tom) Originaltitel: Man Seeking Woman Regie: Benjamin Berman Drehbuch: Simon Rich, Sofia Alvarez Kamera: Bobby Shore