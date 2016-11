13th Street 05:10 bis 05:55 Actionserie Scorpion In den Händen des Kartells USA 2015 Stereo 16:9 Merken Der Milliardär Richard Elia (Andy Buckley) beauftragt Walter (Elyes Gabel) und sein Team, seine Tochter zu befreien. Die arbeitet als Journalistin und wurde von einem mexikanischen Drogenkartell entführt. Das Team droht bei seinen Ermittlungen in eine Falle zu tappen. Zu allem Überfluss herrscht in der "Scorpion"-Gruppe schlechte Stimmung, seit Walter ein Radiointerview gegeben und dabei seine Mitstreiter nicht einmal erwähnt hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Elyes Gabel (Walter O'Brien) Katharine McPhee (Paige Dineen) Eddie Kaye Thomas (Toby Curtis) Jadyn Wong (Happy Quinn) Ari Stidham (Sylvester Dodd) Robert Patrick (Cabe Gallo) Andy Buckley (Richard Elia) Originaltitel: Scorpion Regie: David Grossman Drehbuch: Nick Santora, Nicholas Wootton Kamera: Ken Glassing Musik: Tony Morales, Brian Tyler