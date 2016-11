13th Street 14:40 bis 15:30 Krimiserie Law & Order Bracae Delicti USA 2007 Stereo 16:9 Merken In einer Reinigung geschah eine Verwechselung mit tödlichen Folgen: Rachel Monroe hat im Auftrag ihres verheirateten Geliebten eine Hose zum Reinigen gebracht. Bei der Abholung hat das Personal die Hose allerdings versehentlich der frischgebackene Rechtsanwältin Lily Yee ausgehändigt, die kurze Zeit später mit eingeschlagenem Schädel in ihrer Kanzlei aufgefunden wurde. Eine Spur führt die Beamter zum Sicherheitsdienst von Monroes Arbeitgeber, der die moralische Einstellung seiner Angestellten streng überwacht. Zu streng? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sam Waterston (Jack McCoy) Jesse L. Martin (Det. Edward Green) Linus Roache (Exec. Asst. Michael Cuttner) Jeremy Sisto (Det. Cyrus Lupo) Alana De La Garza (Connie Rubirosa) S. Epatha Merkerson (Lt. Anita Van Buren) Will Chase (Derek Cahill) Originaltitel: Law & Order Regie: Alex Chapple Drehbuch: Ed Zuckerman Kamera: William Klayer Musik: Mike Post