Syfy 20:40 bis 21:05 Trickserie Star Wars: The Clone Wars Die Versammlung USA 2012 Stereo 16:9 Während in der Galaxie ein fürchterlicher Krieg mit vielen Opfern tobt, ist die ordnende Hand der Jedi umso wichtiger. Leider gibt es in all dem Chaos immer weniger Jedi-Anwärter. Einige der Jedi-Jünglinge stehen vor einer wichtigen Prüfung: Sie sollen in den heiligen Eishöhlen des Planeten IIum nach Kristallkernen für ihre Lichtschwerter suchen. Das ist ein lebensgefährliches Unterfangen. Originaltitel: Star Wars: The Clone Wars Altersempfehlung: ab 12