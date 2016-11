Syfy 17:40 bis 18:35 SciFi-Serie Star Trek: Deep Space Nine Das Festival USA 1994 Stereo 16:9 Merken Kurz nachdem Keiko (Chao Rosalind) und Lwaxana Troi (Barrett Majel) von einer Expedition auf Bajor auf die Station zurückkehrt, wird bei ihr das ansteckende Betazoidische Fieber festgestellt. Kurze Zeit später häufen sich Eifersuchtsanfälle auf der Station. Genau vor dem bevorstehenden bajoranischen Dankesfest, kommt diese Situatin gänzlich ungelegen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Avery Brooks (Commander Sisko) Rene Auberjonois (Odo) Alexander Siddig (Doctor Bashir) Terry Farrell (Lieutenant Jadzia Dax) Cirroc Lofton (Jake Sisko) Colm Meaney (Chief O'Brien) Armin Shimerman (Quark) Originaltitel: Star Trek: Deep Space Nine Regie: Avery Brooks Drehbuch: Philip Lazebnik Kamera: Jonathan West Musik: Dennis McCarthy Altersempfehlung: ab 6