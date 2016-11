Syfy 14:15 bis 15:10 SciFi-Serie Raumschiff Enterprise Folge: 78 Portal in die Vergangenheit USA 1969 Stereo 16:9 Merken Eine Supernova droht den Planeten Sapreidon zu vernichten. Kirk, Spock und McCoy finden heraus, dass die Bewohner durch ein Zeitportal in die Vergangenheit geflohen sind. Durch ein Versehen geraten auch Spock und Pille in das Zeitportal. Sie werden 5000 Jahre zurück in eine Eiszeit geschickt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: William Shatner (Captain James T. Kirk) Leonard Nimoy (Mr. Spock) DeForest Kelley (Dr. Leonard McCoy) James Doohan (Scottie) Nichelle Nichols (Uhura) George Takei (Sulu) Walter Koenig (Chekov) Originaltitel: Star Trek Regie: Murray Golden, Marvin Chomsky Drehbuch: John D. F. Black, Jean Lisette Aroeste Kamera: Al Francis Musik: Alexander Courage Altersempfehlung: ab 6