Animal Planet 22:30 bis 23:15 Dokumentation Die Monster-Jäger - Bestien auf der Spur Der blutige Heuler von Harrison County USA 2014 Merken Die gruselige Kreatur, der die Monster-Jäger in dieser Folge auf der Spur sind, wurde zum ersten Mal im Jahr 1929 in Harrison County, West Virginia, gesichtet. Bergarbeiter fanden dort immer wieder übel zugerichtete Tiere. Die Kadaver waren blutleer, offenbar wurden sie komplett ausgesaugt: von einem mysteriösen Wesen, das die alteingesessenen Bewohner der Region den "Heuler" nennen. Handelt es sich bei der Bestie mit dem Katzenkopf um ein Phantom oder ist an den Horrorgeschichten etwas Wahres dran? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mountain Monsters