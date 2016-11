Kinowelt 01:20 bis 03:20 Drama Dancing at the Blue Iguana USA 2000 16:9 20 40 60 80 100 Merken "The Blue Iguana" im Herzen des San Fernando Valley bei L.A. ist ein Strip-Club, in dem Glanz und Glamour gleich neben Verfall und Abgrund stehen. Ein Ort, an dem sich Wege kreuzen, Leben enden, Träume erfüllt und sogleich enttäuscht werden. Angel wünscht sich nichts sehnlicher als ein Kind, doch ihr chaotisches Leben als Stripperin macht das zu einem unereichbaren Traum. Jo dagegen ist schwanger und will das Kind auf keinen Fall bekommen. Jasmine ist sehr begabt und schreibt neben der Arbeit im Strip-Club wunderschöne Gedichte. Ihr neuer Freund meint, er könne mit ihrem Job umgehen, doch als er sie zum ersten Mal tanzen sieht, verschwindet er für immer. Jesse 'die Neue' sucht nach Anerkennung und Liebe von den Tänzerinnen und Gästen. Doch ihr Freund misshandelt sie und treibt sie in eine tiefe Depression. Und da ist schlussendlich Stormy, die ein inzestuöses Verhältnis mit ihrem Bruder hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlotte Ayanna (Jessie) Daryl Hannah (Angel) Sheila Kelley (Stormy) Elias Koteas (Sully) Vladimir Mashkov (Sacha) Sandra Oh (Jasmine) Jennifer Tilly (Jo) Originaltitel: Dancing at the Blue Iguana Regie: Michael Radford Drehbuch: Michael Radford, David Linter Kamera: Ericson Core Musik: Tal Bergman, Renato Neto Altersempfehlung: ab 16