Kinowelt 23:35 bis 01:20 Thriller The Skulls - Alle Macht der Welt USA, CDN 2000 16:9 20 40 60 80 100 Merken Luke McNamara, der Underdog am elitären New Haven College, wird von einer mysteriösen Geheimloge umworben. Es heißt, wer Mitglied bei den Skulls sei, brauche sich um seine Karriere keine Sorgen mehr zu machen. Trotz des zweifelhaften Rufs der Skulls unterwirft Luke sich dem strengen Aufnahmeritual. Auf seinen Freund Will, der ihn eindringlich vor deren dunklen Machenschaften warnt, will er nicht hören. Doch dann ist Will eines Tages tot - Luke findet ihn erhängt in seinem Zimmer. An einen Selbstmord will er nicht glauben. Hatte Wills Tod etwa mit dessen wagemutigen Recherchen bei den Skulls zu tun? Luke stellt sich gegen seine Gönner - und nimmt damit den Kampf gegen eine der mächtigsten Organisationen der USA auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joshua Jackson (Lucas McNamara) Paul Walker (Caleb Mandrake) Hill Harper (Will Beckford) Steve Harris (Detective Sparrow) Christopher McDonald (Martin Lombard) Leslie Bibb (Chloe Whitfield) William Petersen (Ames Levritt) Originaltitel: The Skulls Regie: Rob Cohen Drehbuch: John Pogue Kamera: Shane Hurlbut Musik: Randy Edelman, Emmanuel Kiriakou Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 350 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 150 Min. Lost in Space

SciFi-Film

kabel eins 01:10 bis 03:20

Seit 100 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 80 Min.